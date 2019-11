Internação compulsória de delegado é confundida com sequestro

A internação compulsória para tratamento de saúde do delegado da Polícia Civil Laércio Eulálio, na manhã deste domingo (17), em Teresina, foi confundida com um sequestro e levou familiares a registrarem Boletim de Ocorrência.

O delegado Laércio Eulálio deixava o condomínio onde mora na companhia da namorada quando foi abordado por dois homens e colocado em um carro de cor vermelho. Essa descrição foi feita pelo porteiro do prédio para a família do delegado.

Lauro Herbert, pai de Laércio, chegou a registrar um Boletim de Ocorrência na Central de Flagrantes denunciando o suposto sequestro. A Secretaria de Segurança, contudo, emitiu nota negando a possível captura e esclarecendo o fato.

Segundo o comunicado, os pais do delegado não haviam sido informados que Laércio sofreria a internação e a crescenta que ele ficará afastado de suas funções até que a recuperação médica.

“A Delegacia Geral de Polícia Civil do Estado do Piauí esclarece que o DPC Laércio Eulálio foi internado para tratamento de saúde, segundo informações de familiares. Infelizmente, não houve comunicação imediata aos pais do delegado sobre o procedimento de internação. Por conta disso, o pai do DPC registou boletim de ocorrência narrando suposto sequestro. Prontamente a Polícia Civil diligenciou e esclareceu o ocorrido”, diz a nota.

Foto: Maria Clara Estrêla/O Dia



O secretário de Segurança do Piauí, Fábio Abreu, divulgou vídeo que nega o sequestro. “Trata-se de um problema pessoal. Parte da família tomou da decisão de interna-lo compulsoriamente. Ai a explicação de tudo que aconteceu na manhã de hoje. Portanto, o delegado vai para tratamento. Esperamos seu breve retorno ao convívio profissional policial e, consequentemente, o convívio familiar. Torcemos por ele”, disse Abreu.

Otávio Neto