Inhuma: homem é preso por conduzir veiculo embrigado na BR-316

Um homem, de 39 anos, foi preso pela Polícia Rodoviária Federal após conduzir um veiculo embriagado na noite de ontem (28). A ação aconteceu na BR 316, no município de Inhuma.

(Foto: Divulgação/PRF)

Durante fiscalização de rotina, os policiais avistaram uma motocicleta na qual o condutor e o passageiro estavam trafegando pela rodovia sem fazer o uso do capacete de segurança, portanto, foi dada ordem de parada. O homem que conduzia o veículo apresentava sinais de ingestão de bebida alcoólica. Os policiais realizaram o teste de alcoolemia, resultando em 0,4 miligramas de álcool por litro de ar expelido pelos pulmões.

Diante dessa situação, os policiais conduziram o homem e o veículo até a Polícia Civil no município de Valença do Piauí para os procedimentos necessários. Ele responderá pelo crime de conduzir veículo com capacidade psicomotora alterada em razão pública de álcool.

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no

Com informações da PRF