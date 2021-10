Inhuma: homem é preso com quase R$75 mil suspeito de lavagem de dinheiro

Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu R$ 74.850,00 em espécie, sem comprovação de origem lícita e prendeu um homem de 35 anos por lavagem de dinheiro, neste sábado (2), no município de Inhuma..



Os Policiais Rodoviários Federais abordaram um veículo Fiat/Cronos Prec At, após este cometer uma infração de trânsito. Foram solicitados os documentos do veículo e do condutor, que mostrou-se bastante nervoso. Diante do nervosismo e respostas inconsistente do condutor, os policiais resolveram realizar uma vistoria no veículo e encontraram, dentro de uma bolsa, uma grande quantidade de dinheiro em espécie.

(Foto: Divulgação/PRF)

Ao todo, foram apreendidos R$ 74.850,00 reais em espécie, sem qualquer documento que comprovasse a origem do dinheiro. O condutor afirmou que recebera de um proprietário de construtora e que o valor era referente a um serviço de assessoria jurídica prestada ao empresário, porém não possuía documentos que comprovassem a origem lícita do dinheiro. O homem foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil de Valença-PI, em tese, por lavagem de dinheiro ou ocultação de bens, direitos e valores.

