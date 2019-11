Incêndio na 2ª Companhia do 1º BPM deixa um policial ferido na zona Sul

Um policial militar ficou levemente ferido após um incêndio na 2ª Companhia do 1º Batalhão Militar no final da tarde da segunda-feira (25), no bairro Monte Castelo, zona Sul de Teresina.



Segundo uma nota divulgada pela Polícia Militar, uma viatura do Coordenador do Policiamento da Unidade (CPU) do 1º Batalhão foi acionada por volta das 17h23 para conter as chamas que começaram após um curto-circuito nas instalações elétricas da Companhia do 1º BPM. O local ficou parcialmente destruído.

Incêndio destruiu parte da estrutura da 2ª da Companhia do 1º BPM. Foto: Polícia Militar

As chamas foram controladas tempos depois pelos próprios militares. Um policial, que não teve a identidade revelada, trabalhava no local e foi atingido pelas chamas, que ocasionaram apenas lesões leves.

Leia na íntegra a nota divulgada pela Polícia Militar:

Na tarde de segunda-feira (25), por volta das 17h23, a viatura do Coordenador do Policiamento da Unidade (CPU) do 1º Batalhão foi acionada e em seguida, deslocada até a Avenida Nações Unidas, localizada no Bairro Monte Castelo. Ao chegar ao local, verificou-se a ocorrência de um curto-circuito nas instalações da 2 Companhia do 1° BPM, que teve parte consumida pelas chamas, momento o qual um policial militar que estava na companhia, foi atingido pelas chamas, que ocasionaram lesões leves.

Adriana MagalhãesJorge Machado, do Jornal O Dia