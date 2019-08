Incêndio de grandes proporções atinge ferro-velho na zona Sul

Um incêndio de grandes proporções atingiu um ferro-velho localizado na Vila da Paz, na zona Sul de Teresina, por volta de meio-dia desta terça-feira (6). Segundo informações do Corpo de Bombeiros, o fogo teria iniciado em um matagal e se alastrou para o local.

Imagens gravadas por populares que residem nas imediações do ferro-velho mostram equipes do Corpo de Bombeiros tentando controlar as chamas. O ferro-velho fica próximo a várias casas. Em um dos vídeos é possível ver a proximidade das chamas dos muros das residências.





De acordo com o Corpo de Bombeiros, não há registro de feridos.













Nathalia Amaral