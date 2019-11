Incêndio atinge loja e mobiliza população em Campo Maior

Um incêndio na manhã deste domingo (17) atingiu um imóvel comercial na Avenida Santo Antônio, no centro da cidade de Campo Maior, interior do Piauí. A grande proporção das chamas foi visto de vários pontos da cidade e mobilizou a população na tentativa de controlar o fogo. No local, funcionava uma loja de açaí.

O incêndio teria sido causado por um curto-circuito na rede elétrica. Segundo populares, o fogo teve início na cozinha do estabelecimento e se propagou pelo restante do imóvel. A proximidade com outros pontos comerciais e um prédio residencial causou temor na vizinhança.

Populares que passavam próximo se mobilizaram para tentar salvar equipamentos da loja e apagar o fogo. Extintores de incêndio de carros e baldes de água foram usados por populares para o combate das chamas. Um estabelecimento comercial ao lado do local foi esvaziado. O trecho da avenida foi fechado com eletrodomésticos e móveis que eram retirados das duas lojas.

O incêndio só foi controlado com a chegada do um carro-pipa da Brigada de Incêndio do município. O teto e a rede elétrica ficaram destruídos, mas a atitude dos populares conseguiu resgatar grande parte dos utensílios da loja.

Otávio Neto