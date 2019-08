Incêndio atinge depósito de material reciclável no Lagoas do Norte

Um incêndio atingiu a Estação de Transbordo de Resíduos Sólidos Ecoponto no Parque Lagoas do Norte, na zona Norte de Teresina. Segundo informações do Corpo de Bombeiros, o fogo iniciou por volta das 6h desta sexta-feira (23), em um galpão usado como depósito de materiais recicláveis.

De acordo com o tenente Cardoso, do Corpo de Bombeiros, cerca de 4 viaturas, entre veículos de combate a incêndio e resgate, se deslocaram até o local para atender a ocorrência.

O tenente afirma que a rapidez com que a equipe chegou ao local impediu que o fogo se alastrasse. No depósito estavam estocados materiais de fácil propagação das chamas, como papel, plástico, borracha, papelão, dentre outros materiais.

O fogo iniciou por volta das 6h em um galpão usado como depósito de materiais recicláveis. (Foto: Divulgação/Corpo de Bombeiros)



"Apesar disso, não tivemos problemas para controlar o fogo. Teria sido mais grave se nós não tivéssemos chegado a tempo, porque o material era de fácil propagação", destaca.

Em nota, a SDU Centro Norte informou que o fogo foi controlado rapidamente e não houve feridos. Segundo o órgão, o local, que funciona como um centro de distribuição de materiais recicláveis, conta com um funcionário a partir das 7h da manhã para realizar o controle de entrada e saída desses materiais durante o dia. A SDU Centro Norte está averiguando as causas do incêndio e tomará as providências para a manutenção e reforma da área atingida.





