Incêndio atinge cerca de 50 veículos na antiga Delegacia de Picos

Um incêndio de grandes proporções, iniciado por volta das 23h30 desta terça-feira (21), atingiu o antigo Distrito Policial do município de Picos, localizado na avenida Severo Eulálio.

Fogo atingiu carros que estavam no pátio da antiga delegacia. (Foto: Divulgação/Bombeiros)

Segundo informações do tenente Hamylton Lemos, comandante do Corpo de Bombeiros de Picos, o fogo atingiu também veículos que estavam abandonados no pátio da delegacia, sendo 49 motocicletas e seis automóveis.

Após o início do incêndio, o Corpo de Bombeiros foi acionado e iniciou o combate ao fogo, com o objetivo inicial de impedir que as chamas se alastrassem para os imóveis vizinhos.

"Depois fizemos o combate direto. As chamas estavam muito altas devido aos combustíveis dos veículos que foram atingidos, com muito esforço e técnica concluímos o serviço por volta das 02h20", informa o comandante dos Bombeiros.

Até o momento não há informações sobre o que teria causado o incêndio. Ninguém ficou ferido.

Nathalia Amaral