Incêndio atinge apartamento no Edifício Palazzo Poty, no Ilhotas

Um incêndio atingiu um apartamento de nº 501, do quinto andar do Edifício Palazzo Poty, localizado na rua São Pedro, no bairro Ilhotas, na tarde desta sexta-feira (04), em Teresina. O fogo começou por volta de 16h30 e as chamas puderam ser vistas na varada. O condomínio conta com 40 apartamentos.

De acordo com o capitão Sousa, do Corpo de Bombeiros, cerca de seis pessoas chegaram a passar mal por conta da fumaça que se espalhou para os demais andares do imóvel. Ainda segundo o capitão, ninguém ficou ferido.

A enfermeira do Samu, Elena, está no local atendendo as vítimas. Ela informou ao Portal O Dia que uma idosa teve que receber oxigênio por causa da inalação da fumaça.

No momento do incêndio, o apartamento atingido estava vazio. Os vizinhos perceberam a fumaça saindo do apartamento e acionaram o Corpo dos Bombeiros, que já está no local fazendo rescaldo do incêndio.

O local deverá passar por uma perícia para que seja detectado as causas do acidente.





















Rodrigo Antunes / Jorge Wesley