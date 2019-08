Incêndio ambiental ameaça atingir casas na cidade de Pio IX

O Corpo de Bombeiros de Picos foi acionado por volta das 14h30 deste domingo (18) para atuar no combate ao fogo na cidade de Pio IX, a 129 km do município. Segundo informações do comandante dos bombeiros, a queimada iniciou no mato e ameaçava atingir residências no Povoado Cova Donga, zona Rural de Pio IX.



O comandante dos Bombeiros de Picos, o tenente Hamylton, relata que os bombeiros foram acionados pelos próprios moradores somente no domingo. Informações preliminares dão conta de que o incêndio teria começado há três dias, nas proximidades da BR-020, em uma região de mata. Os bombeiros de Picos se deslocaram até o local do incêndio por ser a guarnição mais próxima.

Foto: Divulgação/ Corpo de Bombeiros de Picos

“Os bombeiros adentraram a noite fazendo esse combate ao incêndio, até 20h50. O fogo foi impedido de chegar às residências, mas dentro da mata, em um local inacessível, ainda continua com chamas. Nesse momento estamos fazendo reuniões e vendo a melhor maneira para deslocar outra guarnição para lá”, afirma o comandante.

Foto: Riachaonet/Reprodução

A Prefeitura de Pio IX auxiliou as equipes dos bombeiros dando apoio com um caminhão-pipa de 16 mil litros. A água foi utilizada para combater as chamas. O comandante dos Bombeiros de Picos acrescenta que é importante que as prefeituras atuem em conjunto com os bombeiros nos combates aos incêndios, além de fornecerem informações precisas no momento das denúncias.

Outro fator importante, segundo os bombeiros, é de que a população identifique os responsáveis por atear fogo nas localidades e façam denúncias à Polícia Civil ou ao Ministério Público. Segundo a legislação brasileira, é crime provocar incêndio em mata ou floresta, a pena pode variar de reclusão, de dois a quatro anos, e multa.

Nathalia Amaral