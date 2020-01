Igrejas são alvos de criminosos em municípios do norte do Piauí

Duas igrejas foram vítimas de criminoso nesse final de semana em cidades do norte do estado. O primeiro caso foi registrado na cidade de Castelo do Piauí e outro em Cocal de Telha.

Em Castelo do Piauí, aParóquia de Nossa Senhora do Desterro, no centro da cidade, foi alvo de pichações na sexta-feira (17). As inscrições foram deixadas numa parede lateral e na calçada no local.

Na madrugada de sábado (18), no município de Cocal de Telha, a igreja de São José Operário foi invadida e teve objetos furtados. O comandante do Grupamento de Polícia Militar, Cabo Roniel, revelou que os criminosos invadiram o local em busca de dinheiro.

“Acontece de sexta para sábado. O muro da igreja é baixo, eles entraram e quebraram uma janela para ter acesso ao interior da igreja. Reviraram muito coisa em busca de dinheiro, que era o objetivo principal deles. Como não conseguiram, levaram objetos da igreja”, afirmou.

O padre local ainda contabiliza os objetos levados pelos criminosos. Um cofre que portava materiais litúrgicos utilizados nas celebrações foi levado e abandonado ainda nas proximidades da igreja. A polícia iniciou investigação para identificar os suspeitos.

Fotos: Reprodução

Otávio Neto