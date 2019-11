Igreja é arrombada durante a madrugada em Parnaíba

Uma capela localizada no bairro Frei Higino, na cidade de Parnaíba, no norte do Piauí, foi arrombada durante amadrugada dessa quinta-feira (28). Os invasores furtaram objetos e deixaram muita destruição do interior da capela de Nossa Senhora de Nazaré.

Os suspeitos arrombaram a porta da frente do local para ter acesso ao interior da igreja. Lá dentro, eles reviraram móveis e equipamentos. Um bebedouro que havia sido comprado há dois meses foi levado na ação. Não satisfeitos, os invasores ainda furtaram as lâmpadas do espaço religioso.

A polícia de Parnaíba foi acionada para investigar o caso e iniciou diligências para identificar os suspeitos. A polícia acredita que pelo menos três pessoas estão envolvidas na invasão da igreja.

Foto: Reprodução / Jornal da Parnaíba

Otávio Neto, com informações do Jornal da Parnaíba