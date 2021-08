Idoso morre após ser atropelado na BR 316 em Teresina

Um idoso identificado como Vicente Lopes Pereira, de 83 anos, morreu na tarde desta segunda-feira (16) após se envolver em um acidente de trânsito na BR 316, próximo ao viaduto do bairroLourival Parente, na Zona Sul de Teresina. Ele teria tentado atravessar a rodovia quando foi colhido por um veículo ainda não identificado. O motorista fugiu sem prestar socorro.



Foto: Jailson Soares/ODIA

Um homem que passava pelo local disse à reportagem que parou o seu veículo ao avistar o corpo do idoso na rodovia. Segundo ele, que não quis ser identificado, ao para na BR para constatar a situação, outra motocicleta de cor vemelha passou e colidiu na porta do seu carro.

“Eu vinha conduzindo meu veículo na BR quando vi o corpo do idoso no chão. Então eu reduzi a velocidade para não provocar outro acidente e passar por cima do corpo dele. Quando cheguei no local, uma motocicleta já estava caída no chão. Quando pensei que não uma outra motocicleta da cor vermelha não deu tempo de frear e colidiu na porta do meu carro”, disse.

Foto: Jailson Soares/ODIA

O homem que teve o carro atingido ficou no local e acionou a polícia. “Eu fiquei por aqui, chamei o Samu e a PRF. A família do idoso chegou logo em seguida. Agora eu acho triste a morte de um cidadão até mesmo por descuido das autoridades. Na minha opinião, era para ter uma passarela aqui”, finalizou.

Vicente Lopes Pereira não resistiu aos ferimentos e faleceu antes da chegada do Samu. A Polícia Rodoviária Federal isolou a área até a chegada da perícia. Até o fechamento desta matéria, o condutor do veículo não foi localizado.

Com informações de Chico Filho e Jailson Soares/ODIA

