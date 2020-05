Idoso em bicicleta morre atropelado por carro na BR 230

Um idoso de 64 anos de idade morreu na manhã desta terça-feira (5) depois que foi atropelado por um carro na BR 230 no município de Floriano, Sul do Piauí. A vítima teve morte imediata, e o condutor encaminhado para a delegacia do município.

O idoso trafegava em uma bicicleta pela rodovia por volta de 06h30min. Segundo investigação da Polícia Rodoviária Federal (PRF), ele seguia pelo acostamento da estrada. Um veículo modelo Siena, conduzido por um homem de 47 anos que não teve a identidade revelada, tentou desviar de um buraco na pista, desceu para o acostamento e atropelou a vítima.

“De acordo com levantamento no local o veículo colheu a bicicleta no acostamento após desviar de um buraco na rodovia. Os policiais ainda estão fazendo as devidas diligências no sentido de identificar se outras causas poderiam ter contribuído pra o acidente”, disse a PRF em comunicado oficial.

O condutor foi encaminhado à policia civil da cidade de Floriano para as providências cabíveis. Ele poderá responder por homicídio culposo na direção do veículo.

Otávio Neto