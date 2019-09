Idoso é morto a facadas após discussão na zona norte de Teresina

Na manhã deste domingo (01) um idoso identificado como José Ferreira Matos, 69 anos, foi morto a facadas pelo irmão adotivo em frente a residência que moravam no bairro Pirajá, zona norte de Teresina.

Os dois dividiam a mesma residência e a vítima era quem cuidava da mãe do suspeito. Segundo o sub-tenente Gomes Santos, do 9º BPM, a vítima sofreu duas facadas, uma no tórax e outra no braço esquerdo e não resistiu aos ferimentos.

“Eles tiveram um desentendimento e o irmão acabou desferindo as facadas nele, que ainda correu e caiu na calçada do vizinho”, afirma o policial.

O suspeito, identificado como Rogério Antonio, foi preso e encaminhado para a Central de Flagrantes. O crime será investigado pela Delegacia de Homicídios.

Rodrigo Antunes