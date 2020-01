Idoso é encontrado morto após ficar preso em rede de pesca

Foto: Reprodução

Um idoso identificado como Arão Gomes da Silva, de 72 anos, foi encontrado morto em um açude na cidade de Água Branca, norte do Piauí, na manhã desta sexta-feira (17).

Segundo informações do 18º Batalhão da Polícia Militar, é possível que a causa da morte tenha sido afogamento. A vítima estava numa pescaria quando teria ficado preso na rede de pesca e não conseguiu se soltar a tempo.

A família do idoso tinha ele como desaparecido e realizava campanha nas redes sociais em busca de ajuda para identificação.

Nesta sexta, moradores avistaram um corpo boiando no açude e acionaram o resgate. Apesar do avançado estado de decomposição, o corpo foi identificado com sendo do idoso Arão Gomes.

Otávio Neto