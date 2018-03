Idoso é assassinado em Lagoinha do Piauí, a 100 km da capital

Um idoso de 89 anos foi assassinado a facadas dentro de sua casa no município de Alagoinha do Piauí, a 100 km de Teresina. A vítima, identificada como Frutuoso João da Silva, foi alvo de várias perfurações feitas por arma branca. no pescoço e na mão.

O corpo foi encontrado por vizinhos, que desconfiaram que algo de estranho havia acontecido, depois de notarem que a casa estava fechada por um longo período.

Os vizinhos chegaram a chamar pelo idoso, mas como ninguém respondeu eles resolveram entrar na residência pelo telhado, momento em que encontraram o idoso já sem vida.

A carteira e documentos da vítima teriam sido levados do local.









Cícero Portela