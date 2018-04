Um idoso de 90 anos, identificado como Raimundo Dorneles, foi encontrado morto em sua própria casa com uma facada no peito. O fato ocorreu nesta segunda-feira (02), na zona Rural do Município de José de Freitas.



Segundo informações da Polícia Militar, a suspeita é de que a vítima tenha sido assassinada por sua sobrinha, identificada como M.D.O., enquanto estava deitado em uma rede. A jovem possui transtornos psicológicos e é acompanhada pelo Centro de Atenção Psicossocial do Município de José de Freitas (CAPS).

Idoso de 90 anos é assassinado por sobrinha em José de Freitas . (Foto: Reprodução/Saraiva Repórter)



A jovem foi encontrada próximo à residência e encaminhada para o 17ª DP, que ficará responsável pelas investigações. O idoso morava, além da sobrinha, com uma filha que encontrou o corpo.

Por ter sido diagnosticada com problemas psicológicos, a jovem apontada como autora do homicídio não poderá ser responsabilizada pelo crime. Para a Justiça, pessoas com transtornos mentais não podem ser penalizadas por cometerem atos infracionais, sendo assim inimputáveis, ou seja, isentos de culpa.



Nathalia AmaralLucas Albano