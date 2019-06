Idoso de 67 anos é assassinado a facadas em Ilha Grande

Um homem identificado como José Moreira Portugal, de 67 anos, foi assassinado a facadas por volta das 23 horas deste domingo (09), próximo a um cemitério no município de Ilha Grande, litoral piauiense. De acordo com a Polícia Militar, ele sofreu perfurações na região do tórax e veio a óbito antes mesmo do socorro chegar. Duas pessoas já foram detidas suspeitas do crime.





Foto: Jornal da Parnaíba

“Os populares nos relataram que ele estava andando pela rua quando foi atacado por um homem que desferiu o golpe e fugiu logo em seguida. Nada de valor material foi levado dele, o que pode descartar um crime de latrocínio. Ao que consta, os suspeitos teriam uma rixa com a vítima”, explicou o cabo Cleomildo, do 2º BPM de Parnaíba.

Os suspeitos foram presos pouco depois do crime, um deles portando uma espingarda do tipo bate-bucha. Os dois foram encaminhados para a Central de Flagrantes de Parnaíba e o caso será investigado pela Delegacia de Homicídios, Latrocínio e Tráfico de Drogas da cidade.

O corpo de José Moreira Portugal foi removido pelo IML após perícia e seu velório acontece na manhã de hoje (10).

Maria Clara Estrêla