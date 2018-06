Idosa tem casa invadida por bandido e é assassinada durante assalto

A Polícia Civil está investigando o assassinato de uma idosa de 80 anos acontecido na tarde deste sábado (23) na cidade de Floriano, a 247 Km de Teresina. Identificada como Maria de Jesus Sousa (foto ao lado), ela teve sua residência invadida e roubada, e acabou sendo morta durante a ação. Seu corpo foi encontrado pelo próprio filho, que havia ido lhe preparar o café da manhã, como fazia rotineiramente. O corpo estava no quarto, com uma fralda amarrada em volta do pescoço.



Segundo a polícia, a idosa apresentava sinais de asfixia o que caracterizaria, a princípio, morte por enforcamento. “Ela estava deitada na cama, tinha esse pano amarrado ao pescoço e havia várias lesões no local. A casa estava toda revirada e levaram uma televisão. Nós detectamos também uma abertura no teto da sala, o que indica que pode ter sido por lá que o suspeito entrou”, relata o major Inaldo Barros, comandante do 3º BPM de Floriano.

Para os investigadores, é mais provável que o suspeito tenha fugido pela porta da frente da casa, já que não teria como subir de volta para o teto carregando uma televisão, a não ser que tivesse tido a ajuda de mais alguém.

Guarnições da Polícia Militar ainda fizeram diligências na região à procura de suspeitos, mas nenhuma prisão foi efetuada. O corpo de Maria de Jesus foi removido para o necrotério do Hospital Regional Tibério Nunes, onde passou por perícia. O caso segue sob investigação da Polícia Civil.

Maria Clara Estrêla