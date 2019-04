Idosa morre e duas pessoas ficam feridas em acidente em Eliseu Martins

Um grave acidente ocorrido por volta das 21 horas deste domingo (31) deixou uma idosa de 71 anos morta, e um idoso e uma criança seriamente feridos. O fato ocorreu na altura do quilômetro 216 da BR-135, próximo ao município de Eliseu Martins. As vítimas não tiveram seus nomes informados.





Foto: Divulgação/PRF

De acordo com o inspetor Alexandro Lima, da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente envolveu um caminhão Volvo/FH, de placa KMF-1554, de Pernambuco; e um carro modelo Saveiro Sunset de placa JDU-1282, de Goiás. O Volvo era conduzido por um senhor de 56 anos e a Saveiro por um homem de 72 anos. A vítima fatal e os dois feridos estavam todos no carro de passeio.



Foto: Divulgação/PRF



“O acidente foi do tipo colisão traseira e, ao que consta, a Saveiro saiu de controle e acabou batendo na parte de trás do caminhão e ficou com a frente completamente destruída. O senhor de 72 anos, condutor da Saveiro, sofreu lesões graves e foi encaminhado em estado de urgência para o hospital, mas a senhora não resistiu aos ferimentos e veio a óbito no local. O caso da criança também inspirava cuidados, embora ela tenha sofrido apenas ferimentos leves”, relatou o inspetor.

Equipes da PRF continuam no local fazendo a perícia e o levantamento das causas do acidente.

Maria Clara Estrêla