Idosa é atropelada por ônibus em avenida da zona Sul de Teresina

Uma idosa foi atropela por um ônibus na manhã desta terça-feira (11) no bairro Porto Alegre, zona Sul de Teresina. A vítima identificada como Ana Maria Oliveira Almeida, 64 anos, foi socorrida por uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e transferida para o Hospital de Urgência de Teresina.

Segundo a Companhia Independente de Policiamento do Trânsito (CIPtran), o acidente aconteceu no cruzamento daAvenida Ayrton Senna com Rua Celso Veras no momento que o ônibus parou para o embarque de passageiros. A idosa aproveitou esse momento para tentar atravessar a avenida terminou sendo atropelada.

“A vítima tentou atravessar enquanto o ônibus estava parado para o embarque de passageiros. Na hora que ela passava na frente do ônibus o motorista arrancou e aconteceu a colisão. Ela sofreu ferimentos leves, mas foi enviada para o HUT”, relatou o sargento Tadeu, da CIPtran.

O HUT comunicou que Ana Maria deu entrada da unidade de saúde por volta das 10h40. Ela passou por exames e se encontra em observação médica.

Idoso morre atropelado

O atropelamento de um idoso terminou com a morte da vítima e muita confusão no dia 27 de janeiro, no bairro Torquato Neto , zona Sul de Teresina. Mauro Clemente Guedes, de 77 anos, desceu do coletivo e foi atropelado quando tentou atravessar a via. A população revoltada depredou e tentou incendiar o ônibus.

Otávio Neto