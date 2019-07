O Hospital de Urgências de Teresina (HUT) abriu um protocolo de morte encefálica do estudante Gabrienl Brenno Nogueira da Silva Oliveira, de 21 anos, baleado na cabeça na última quarta-feira (17), no Centro de Teresina. Segundo o Hospital, a suspeita é de que o estudante tenha sofrido morte encefálica devido a gravidade do ferimento causado pelo disparo de arma de fogo. Apesar disso, o HUT esclarece que a abertura do protocolo não é uma confirmação do quadro de morte encefálica, mas sim, a aplicação de testes e exames que irão confirmar ou não se o paciente ainda apresenta atividade cerebral.

HUT abre protocolo de morte cerebral de estudante baleado no Centro. (Foto: Arquivo Pessoal)



O estudante deu entrada na unidade de saúde às 7h42 após ser vítima de uma tentativa de homicídio. Segundo o boletim médico divulgado pelo HUT, Gabriel foi vítima de um disparo na região da cabeça próximo a nuca. Imediatamente foi encaminhado para o centro cirúrgico, onde passou por cirurgia neurológica para reparar os danos causados pela bala, para isso foi necessário drenar o hematoma diminuindo assim a pressão intracraniana.

Após 24 horas da cirurgia, por conta do uso de sedativo, a equipe de saúde que acompanha Gabriel realizou uma reavaliação do seu quadro de saúde, o que levou a suspeita de que o estudante não apresenta atividade cerebral. O protocolo ao qual a vítima será submetida é composto por três exames, dois clínicos e um de imagem, que devem ser realizado no prazo mínimo de 24 horas após sua abertura.





Nathalia Amaral