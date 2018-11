Homicídios marcam manhã de sábado na zona Leste de Teresina

A madrugada e a manhã deste sábado foram marcadas por bastante violência na zona Leste da Capital piauiense. Dois homicídios foram registrados na região. Um deles ocorreu na Vila Santa Mônica ainda na madrugada e o outro logo no início da manhã na Av. Zequinha Freire, no bairro Vale Quem Tem.



No primeiro crime, segundo a Polícia Militar, dois elementos chegaram na casa da vítima, identificada como Delijarde de Souza, 33 anos, e arrombaram a porta. Eles entraram na residência e encontraram a vítima dormindo. A dupla efetuou dois tiros contra ele, que dormia em um colchão no chão da residência. Delijarde morreu ainda no local do crime. O fato correu por volta das duas horas da manhã deste sábado.

Foto: Assis Fernandes/O DIA

Já o segundo caso ocorreu por volta das seis horas da manhã. Segundo informações de populares, um jovem, identificada como Osaeldo da Silva Costa, 24 anos, teria saído de casa para comprar pão em uma padaria nas proximidades quando foi surpreendido por um desafeto que lhe deferiu golpes de faca.

A Polícia Militar não confirma a versão, mas informa que a vítima tinha envolvimento com drogas e que o crime pode ter sido ocasionado por conta de uma desavença com o assassino. Osaeldo foi ferido no peito e nas costas e morreu ainda no local do crime. A mãe da vítima estava em uma parada de ônibus também na avenida e presenciou o ocorrido.

O instituto Médico Legal foi acionado para atender as duas ocorrências e uma equipe da polícia civil realizou a perícia. As investigações ficam agora a cargo da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa sob coordenação do delegado Francisco Baretta.

Viviane MenegazzoLucas Albano