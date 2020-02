Homens suspeitos de arrastão são presos na Zona Sul de Teresina

Quatro homens suspeitos de arrastão foram presos na manhã desta sexta-feira (14), nos bairros Saci e Promorar, na Zona Sul de Teresina. Segundo a polícia, com eles foram recuperados dois carros, armas, celulares e entorpecentes.



De acordo com o comandante da Força Tarefa da Secretaria de Segurança Pública do Piauí, major Audivan Nunes, os presos agiam na zona Leste de Teresina. A ação teve apoio do 4º Distrito Policial (DP).

Uma das armas apreendidas pela polícia. Foto: SSP-PI.

“Os suspeitos foram presos em duas regiões da Zona Sul, nos bairros Saci e no Promorar. Conseguimos recuperar dois carros, um deles era usado para cometer os crimes na Zona Leste. Além disso, recuperamos armas, celulares e maconha. Os objetos apreendidos foram levados para Central de Flagrantes”, conta.

Carro recuperado pela Força Tarefa com apoio do 4º DP. Foto: SSP-PI.

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra três suspeitos fazendo um arrastão na zona Leste de Teresina. Na ação criminosa, dois deles descem do veículo, rendem outras pessoas na rua e fogem em seguida. Nas imagens também é possível ver que há um plástico em frente à placa do veículo. O carro vermelho que aparece no vídeo foi recuperado pelos agentes públicos. (Veja abaixo)

Os suspeitos detidos não tiveram as identidades reveladas devida a lei de abuso de autoridade. Os homens foram levados à Central de Flagrantes para os procedimentos cabíveis.

Adriana MagalhãesJorge Machado, do Jornal O Dia