Três homens foram presos na manhã desta segunda-feira (07) após confessarem ter invadido e incendiado a casa de um agente da Polícia Rodoviária Federal, identificado pelas iniciais A.A.. O incêndio aconteceu por volta das 22h30 deste domingo (06), no povoado Santa Luz, zona Rural de Teresina.

De acordo com a PRF, quatro homens teriam invadido e ateado fogo na casa do agente, por causa de desavenças com o filho do policial. No momento do incêndio, não havia ninguém em casa, mas as chamas chegaram a destruir parte do imóvel e da mobília da família.

Homens são presos por suspeita de incendiar casa de agente da PRF. (Foto: Divulgação/PRF)



O Corpo de Bombeiros chegou a ser acionado para conter as chamas, mas os suspeitos conseguiram se evadir do local antes da chegada da Polícia.

Na manhã de hoje, uma equipe da PRF em conjunto com uma guarnição da Polícia Militar conseguiu capturar três dos quatro envolvidos no crime. Os presos foram identificados como: W. P. S, de 29 anos; e os irmãos: G. R. R., de 23 anos e V. R. R., de 19 anos.

Os criminosos foram encontrados nos povoados Boa Hora e Santa Luz, e confessaram a participação no crime. Os três homens foram encaminhados à Central de Flagrantes para realização dos procedimentos legais cabíveis. Um quarto suspeito já foi identificado pela Polícia, mas ainda está foragido.





Nathalia Amaral