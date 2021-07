Homens são assassinados a tiros no São Joaquim; PM faz buscas

A Polícia Civil registrou um duplo homicídio no começo da tarde desta segunda-feira (05) no bairro São Joaquim, zona Norte de Teresina. Dois homens ainda não identificados foram assassinados a tiros no cruzamento das Ruas Alfa com Gama. Segundo a polícia, as vítimas estavam em um bar quando foram surpreendidas por dois criminosos, que dispararam diversas vezes. Elas foram atingidas na região da cabeça e faleceram antes da chegada do Samu. O dono do estabelecimento foi atingido na região do pé.

Foto: Jailson Soares/ODIA

O delegado responsável pelo caso, Genival Vilela, do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), disse que o trabalho pericial continua durante toda a tarde de hoje para identificar as vítimas.

“A moto que estava no local aponta que as vítimas seriam do bairro Dirceu, mas ainda estamos apurando. As vítimas chegaram ao bar, pediram um refrigerante e antes de serem servidas, dois indivíduos efetuaram vários disparos”, disse.

Foto: Jailson Soares/ODIA

Um vídeo que circula nas redes sociais também será alvo de investigação. Nele, um homem aparece dizendo que a facção criminosa Bonde dos 40 não existia na região.

“Já tivemos acesso a esse vídeo. Um homem fala que o Bonde dos 40 se dá mal no São Joaquim – sugerindo para nós que seria um indivíduo da facção rival. Tudo isso a investigação vai apontar”, disse.

A Polícia Militar segue em diligências para prender os suspeitos. Câmaras de segurança do local também vão ajudar na investigação.

