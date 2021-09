Homens que tentavam roubar motoristas no Ilhotas eram monitorados; dois morreram

Uma nova modalidade de crime vem assustando os teresinenses: criminosos estão arremessando troncos de árvore nas ruas para fazer os carros pararem e, então, roubarem o veículo e seus ocupantes. Um vídeo que circulou pelas redes sociais no começo deste mês mostrava como se dava a ação: o fato registrado aconteceu no bairro Ilhotas próximo a um viaduto na Rua Goiás.



Sobre este caso, a Polícia Militar informou que já vinha monitorando os suspeitos e que dois deles já foram inclusive vítimas de homicídio depois do ocorrido. Quem dá mais detalhes é o porta-voz da PM, major Thiago Ribeiro: “Assim que saíram as primeiras imagens, vimos que todos os suspeitos já eram monitorados pela nossa Inteligência. Os quatro já eram envolvidos em crimes, dois estão mortos e os outros dois já tinham passagens pela polícia e estamos monitorando”, explicou.





O major Thiago acrescentou que a Polícia Militar está vigilante com este tipo de ação e pede que as pessoas, sobretudo os motoristas, fiquem atentos enquanto transitam por determinadas vias de Teresina, em especial aquelas com menor movimento. “A cada novo caso, vamos monitorando e tomando as atitudes para que possamos proteger nossa sociedade, então se alguém precisar de algum apoio específico, pedimos que busquem o Batalhão daquela área, os telefones operacionais estão disponíveis no site da PMPI”, reforça.

Além dos números das viaturas e batalhões, a Polícia Militar também disponibiliza o 190 do COPOM, que é a Central de Denúncias da PM, e o aplicativo PMPI Cidadão, disponível para download em celulares Android e iOS.

