Homens encapuzados se identificam como policiais e matam dois

Dois jovens identificados como João Lucas Mendes Barros e Luiz Felipe Bispo dos Santos, ambos de 18 anos, foram mortos a tiros na noite deste domingo (10) na Rua Canguru, na Vila Madre Teresa, na zona Leste de Teresina.

Segundo informações do comandante do 5º BPM, tenente-coronel Galvão, as vítimas foram mortas por dois homens encapuzados que se identificaram como policiais antes de efetuar os disparos.

Documento de identificação de uma das vítimas. (Foto: Divulgação/PM)

Populares relataram aos policiais militares que um veículo do modelo Onix de cor branca, de placa não identificada, chegou na residência onde se encontravam os jovens e dois homens desceram do carro. Em seguida, pelo menos cinco disparos foram ouvidos pelos populares.

De acordo com os relatos, os suspeitos não residem nas proximidades do crime e estavam escondidos em uma "grota" no final da rua, local conhecido como ponto de venda de entorpecentes.

A vítima João Lucas foi morta ainda no local do crime com sete disparos de arma de fogo, já o outro jovem Luis Felipe chegou a ser socorrido e enviado ao Hospital de Urgências de Teresina, mas não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

Não foi encontrado nenhum estojo no local. Até o momento a Polícia não tem informações sobre a identidade dos criminosos ou a motivação do crime.



O duplo homicídio deverá ser investigado pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).





