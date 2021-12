Homem trans é morto a tiros dentro de casa na cidade de Timon

Um homem trans identificado como Bielzinho Costa foi morto a tiros por volta das 20h desta quarta-feira (29) no residencial Miguel Arraes, na cidade de Timon, região da Grande Teresina. Segundo informações do 11º Batalhão da Polícia Militar, a vítima estava em casa quando foi surpreendida por dois homens armados.

Foto: Arquivo Pessoal

"Recebemos essa informação de que um homem havia sido alvejado. No local, os policiais se depararam com uma pessoa alvejada e testemunhas informaram que dois homens desafetos dessa pessoa haviam adentrado na sua residência e efetuaram os disparos", informou a capitã Ibipiana, do 11º BPM.

Segundo a capitã, os autores dos disparos já foram identificados. A Polícia Militar está em diligências na região em busca dos suspeitos de terem cometido o homicídio. A Delegacia de Homicídios de Timon vai investigar o caso.

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no