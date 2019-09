Homem tenta roubar bolsa e apanha da população

Um homem cuja identidade não foi revelada pela polícia teria tentando roubar a bolsa de uma senhora, quando foi flagrado pela população.



Ao repórter Francisco Filho, do programa Rota do Dia, o suspeito negou o crime. Com ele, a polícia apreendeu uma faca. Vítima e acusado foram conduzidos a Central de Flagrantes para registro de ocorrência.





Francisco Filho - Repórter Rota do Dia