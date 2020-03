Homem tenta roubar arma e viatura da Guarda Municipal e acaba morto

Um homem, cuja identidade não foi revelada, morreu na noite de ontem (22) ao tentar resistir a uma abordagem de guardas municipais próximo à Rodoviária de Teresina. Por meio de nota, o órgão informou que ele teria tentado roubar a arma de um dos guardas e ainda teria adentrado na viatura para empreender fuga.



Foto: Reprodução/Whatsapp

“O homem estava agredindo mulheres na rua, nas proximidades da Rodoviária de Teresina. As equipes fizeram a abordagem e ordenaram que o acusado recuasse. A Guarda Municipal agiu de ofício, em tese, em legítima defesa e também na defesa dos populares e reagiu para conter a ação, que, infelizmente, acabou resultando na morte do acusado ainda no local”, diz a nota encaminhada pela Guarda Civil Municipal de Teresina.

A Delegacia de Homicídios foi acionada para fazer a perícia e coletar os depoimentos de testemunhas. A Guarda informou ainda que instaurou os procedimentos administrativos cabíveis para apurar eventuais responsabilidades.

Maria Clara Estrêla