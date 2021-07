Homem tenta matar a própria esposa a tesouradas no interior do Piauí

Um homem identificado como José Lucas da Silva, 28 anos, foi preso em flagrante neste domingo (17) acusado de ter tentado matar a tesouradas a própria esposa no município de Hugo Napoleão. De acordo com o relatório de ocorrência da Polícia Militar, ele desferiu pelo menos 15 tesouradas na vítima, que foi socorrida e trazida às pressas para o HUT, em Teresina.





Arma usada no crime - Foto: Divulgação/Polícia Militar





A tentativa de homicídio teria ocorrido durante uma discussão do casal. Populares ouviram barulhos e movimentação suspeita, e acionaram a polícia. Após praticar o crime, José Lucas ainda tentou fugir, mas foi localizado pela Força Tática de Água Branca em um povoado na zona Rural do município de Olho D’Água.

No local do crime, a polícia apreendeu a tesoura usada por ele para tentar matar a esposa. A jovem de 21 anos segue internada em Teresina e José Lucas, preso, deverá responder por tentativa de homicídio com qualificadora de feminicídio.

Compartilhar no

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!