Homem tenta fugir de abordagem e é preso pela PRF em Demerval Lobão

Um homem de 34 anos, que estava foragido da Justiça, foi preso durante uma fiscalização de rotina da Polícia Rodoviária Federal (PRF), na BR 316, na saída do município de Demerval Lobão, por volta das 15h desta segunda-feira (04). Segundo a polícia, o acusado chegou a fugir da abordagem a pé, mas foi detido pelos agentes.



Homem é preso após tentativa de fuga. Foto: Reprodução PRF

De acordo com informações do Chefe do Núcleo de Operações Especiais (NOE), Danilo Teive, o fugitivo que foi preso tinha um mandado de prisão em aberto por homicídio qualificado praticado em 2016, expedido pela Vara de Execuções Penais de Teresina.

“Na abordagem ele negou o nome dele e na primeira oportunidade fugiu a pé, mas foi capturado a 150 metros do local da fuga pelos nossos agentes. Após essas consultas, ficou constatado esse mandando em aberto por homicídio qualificado cometido em 2016”, disse.

O homem foi detido e encaminhado à Central de Flagrantes de Teresina para os procedimentos cabíveis.

Adriana MagalhãesJorge Machado, do Jornal O Dia