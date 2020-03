Homem tenta fazer manobra com moto, cai e acaba morrendo na BR-320

A Polícia Rodoviária Federal do Piauí (PRF-PI) registrou mais um acidente envolvendo motociclista como vítima fatal em uma BR do estado. Dessa vez o fato ocorre na BR-320, altura do quilômetro 307, cidade de Floriano. Um homem de 28 anos, cuja identidade não foi informada, caiu da moto que pilotava, uma Honda Pop 110, e teve morte no local.



O acidente aconteceu por volta das duas horas da madrugada desta segunda-feira (02). De acordo com a PRF, o motociclista não possuía habilitação e nem usava o capacete. Os policiais ainda estão em diligências para tentar localizar outros veículos supostamente envolvidos no acidente.

A perícia constatou que, a princípio, o piloto teria tentado levantar a roda dianteira da motocicleta, mas perdeu o equilíbrio e caiu no chão, batendo a cabeça contra o asfalto. As causas do acidente ainda estão sendo apuradas pela PRF.



Foto: Divulgação/PRF-PI

Segundo acidente em pouco mais de 24 horas

Este é o segundo acidente envolvendo motocicletas registrados pela PRF no intervalo de pouco mais de 24 horas nas rodovias federais piauienses. Na noite da última sexta, um homem não identificado morreu após colidir a motocicleta que pilotava na traseira de uma Nissan Frontier que estaria parada na BR-316.

De acordo com a PRF, o carro era conduzido por um adolescente menor de idade que teria fugido do local sem prestar socorro à vítima. Encontrado na residência dos pais, ele deverá responder, assim como o proprietário do carro, por homicídio culposo (quando não há intenção de matar) e omissão de socorro.

Maria Clara Estrêla, com informações da PRF-PI