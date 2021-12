Homem suspeito de homicídios é morto a tiros na Zona Sudeste de Teresina

Um jovem identificado como Thiago Leite Ribeiro de Sousa, de 25 anos, mais conhecido como “Cara de Pão”, foiassassinado com pelo menos 15 tiros de arma de fogo na noite dessa sexta-feira (24), no bairro Dirceu Arcoverde, na Zona Sudeste de Teresina. Os disparam ocorreram quando ele estava na porta de casa.



Thiago tinha passagens pela polícia e era suspeito de ter cometido homicídios e roubos. De acordo com as primeiras informações do Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP), ele estava na porta de casa quando foi surpreendido por homens armados que chegaram atirando. O rapaz morreu no local.

Os suspeitos ainda não foram identificados. A Polícia Civil vai investigar o caso.

