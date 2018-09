Homem sofre descarga elétrica e morre ao fazer ligação clandestina

Um homem identificado apenas como "Cobrinha" veio a óbito no final da manhã desta terça-feira (11) após sofrer uma descarga elétrica no bairro Dirceu II, na zona Sudeste de Teresina.

Segundo informações de populares, a vítima estava fazendo uma ligação clandestina em um poste de energia elétrica quando sofreu a descarga elétrica e caiu do poste, vindo a óbito ainda no local. O homem não usava nenhum equipamento de segurança e teria batido a cabeça no chão logo após sofrer a descarga elétrica.

Em nota, a Eletrobras Distribuição Piauí lamentou o acidente fatal e informou que o consumidor estava auto-religando a energia de uma residência que teve o fornecimento cortado por inadimplência.

A distribuidora adverteu ainda que, em hipótese alguma, a população deve intervir na rede elétrica, pois o risco de acidentes é extremamente alto. Por isso, somente pessoas autorizadas e habilitadas pela Eletrobras Piauí podem executar esse tipo de serviço. "A intervenção na rede elétrica sem autorização, além de crime, é extremamente perigosa", finalizou a empresa.

Confira a nota na íntegra:

Nota de esclarecimento – Acidente com vítima fatal em auto-religação

A Eletrobras Distribuição Piauí lamenta o acidente fatal que ocorreu, hoje (11), com um consumidor que estava auto-religando a unidade consumidora que havia sido cortada por inadimplência. A Distribuidora adverte a população para, em hipótese alguma, intervir na rede elétrica. Somente pessoas autorizadas e habilitadas pela Eletrobras Piauí podem executar esse tipo de serviço. A intervenção na rede elétrica sem autorização, além de crime, é extremamente perigosa.

Nathalia Amaral