Homem se passa por polícia para assassinar vítima na zona sudeste

Um homem identificado como Marcos Danilo Moreirafoi morto na noite dessa quinta-feira (9), no bairro Monte Orebe, zona Sudeste de Teresina, como seis tiros que atingiram várias partes do corpo.

A vítima estava no quarto de casa com a companheira no momento que o suspeito entrou na residência anunciando que era “polícia” e disparando contra Marcos Danilo. Ao todo, seis tiros atingiram a vítima, sendo quatro deles na região da cabeça.

O delegado Francisco Costa, o Baretta, do Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP), relatou que a investigação inicial aponta que a vítima morava do bairro Promorar, mas mudou de endereço por conta de inimizades.

“Era morador do Promorar e foi morar no Monte Orebe por causa dessas inimizades que arrumou. Ele teve um irmão que já foi morto”, disse o delegado disse. Com esse histórico, a investigação busca identificar as motivações e o autor do crime.

A perícia criminal foi realizada na residência. Acompanheira da vítima prestou depoimento que deve ajudar no avanço da investigação. a

Otávio Neto