Homem se passa por menina para assediar crianças em rede social e é preso em Teresina

Um piauiense foi preso nesta quarta-feira (21) acusado de se passar por uma menina para atrair crianças e adolescentes. O homem foi preso após cumprimento de mandado de prisão preventiva e busca e apreensão em Teresina. A Operação Innocentem foi deflagrada pelo 13º Distrito Policial do DF, de Sobradinho, com apoio da Polícia Civil do Piauí.



(Foto: Divulgação/PCDF)

De acordo com as investigações, o homem passando-se por uma menina, atraía crianças pelo aplicativo Instagram, estimulando que estas encaminhassem fotos suas nuas ou praticando algum ato obsceno. Em seguida, as fotos eram divulgadas aos grupos de amigos das vítimas por outros perfis na mesma rede social.



As investigações tiveram início em março, quando foi noticiado a prática de delito contra a dignidade sexual de uma criança. Até o momento, foram identificadas mais de 70 crianças de todo o Brasil com as quais o autor mantinha contato, mas estima-se que o número de vítimas seja ainda muito maior.



Todo o material apreendido será analisado a fim de apurar se outras pessoas também estavam associadas ao autor, sendo certo que a análise preliminar não deixou dúvidas sobre a autoria delitiva.



