Homem rouba moto e tenta vende-la para a própria vítima do assalto

Foi preso na manhã desta sexta-feira (21) um homem, cujo nome ainda não foi divulgado pela polícia, acusado de roubar mais de 10 motocicletas, aplicando golpes através de sites de compras e vendas de veículos. Mas o que chamou a atenção foram as circunstâncias de sua prisão: ele foi pego em flagrante tentando vender uma moto roubada para a própria vítima do assalto.



A informação foi repassada pela Secretaria de Segurança Pública. A prisão foi efetuada pela Força Tarefa, coordenada pelo major Audivam Nunes. Preso, o homem foi encaminhado para a Central de Flagrantes.



A prisão foi efetuada pela Força-Tarefa da SSP - Foto: Assis Fernandes/O Dia

Segundo caso de golpe por sites de vendas em pouco mais de um dia

Este é o segundo caso de pessoas aplicando golpes por sites de vendas que a polícia investiga em pouco mais de 24 horas em Teresina. Nesta quinta (20), uma venda de celular acabou se tornando uma tentativa de assalto no bairro Lourival Parente. Um rapaz foi se encontrar com um possível comprador do aparelho no Pavilhão de Feiras e Eventos e acabou sendo roubado. É que o suspeito se passou por cliente para poder praticar o roubo.

Ele e a vítima entraram em luta corporal. O assaltante acabou fugindo, mas estaria fazendo ligações para a vítima, ameaçando caso ela não devolvesse sua motocicleta e sua pistola, que ficaram abandonadas na cena do crime. O caso é investigado pelo 13º Distrito Policial.





Maria Clara Estrêla