Homem reage a assalto e atinge dupla suspeita na zona Norte de Teresina

Um tentativa assalto na noite desse sábado (13) no bairro Buenos Aires, na zona Norte de Teresina, terminou com dois suspeitos baleados. A dupla armada tentava assaltar uma farmácia no momento que foi atingida pelos disparos.

De acordo com o 9º Batalhão da Polícia Militar (BPM), que atendeu a ocorrência, os dois criminosos chegaram no estabelecimento em uma motocicleta. Um dos indivíduos desceu do veículo e anunciou o assalto.

Ao perceber a atitude criminosa, um homem que se encontrava nas imediações sacou uma arma sem que os assaltantes percebessem e disparou. A dupla ainda conseguiu correr em fuga, mas caiu logo a frente. Um dos suspeitos foi baleado nas nádegas, enquanto o outro foi atingido na região do tórax.

Os dois foram atendidos pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e encaminhados para o Hospital de Urgência de Teresina (HUT). A polícia recuperou os produtos roubados e apresentou a ocorrência na Central de Flagrantes.

