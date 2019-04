Homem morre em acidente envolvendo moto e carro na BR-343

Um acidente grave envolvendo uma motocicleta e um carro deixou uma pessoa morta na tarde desta quarta-feira (3), na BR -343, no município de Altos, região metropolitana de Teresina.

Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal, o acidente envolveu um o veículo FORD/KA FSL AT de Placas QRS-7370/PI, conduzido por um homem de 38 anos e uma motocicleta HONDA/CG 160 START de Placas PIU-7892/PI conduzido por um homem de 26 anos, ambos não identificados pela PRF.

De acordo com os agentes, a motocicleta e o carro colidiram frontalmente, levando a óbito o condutor da motocicleta, que morreu ainda no local. Equipes da PRF ainda encontram-se no local fazendo o atendimento da ocorrência.

Até o momento não há informações sobre a causa do acidente.





Nathalia Amaral