Homem morre em acidente de motocicleta na Av. Henry Wall de Carvalho

Um grave acidente ocorrido por volta das 11h30min desta segunda-feira (09) deixou uma pessoa morta na avenida Henry Wall de Carvalho, zona Sul de Teresina.

Um homem identificado como Paulo Raimundo Mendes morreu após cair na via e ser atropelado por um caminhão.

Segundo informações da Companhia Independente de Policiamento de Trânsito (Ciptran), o acidente aconteceu depois da vítima colidir na traseira de um ônibus que estava parado e perder o controle da motocicleta, de placa PIH-7018.

O condutor do caminhão se encontra no local e deverá ser ouvido pela Polícia Civil para dar a sua versão do acidente.

O trânsito está congestionado na região e policiais da Ciptran estão fazendo o controle do tráfego. Equipes da perícia da Polícia Civil e do IML também estão no local do acidente.

Homem morreu em um acidente de moto na Henry Wall de Carvalho - Foto: Reprodução/Whatsapp

Maria Clara Estrêla