Homem morre atropelado por caminhão no centro de Teresina

Um homem identificado por Erikcson Ranierre Vasconcelos da Crus, de 31 anos, morreu na manhã desta quinta-feira (28)atropelado por uma caminhão no cruzamento da rua Rui Barbosa com Paysandu, no centro de Teresina. A vítima pilotava uma motocicleta no momento que foi colhido pelo caminhão e teve morte ainda no local.

O caminhão trafegava pela Rua Rui Barbosa e realizou manobra para o acesso a Rua Paysandu. Ranierre, que seguia na motocicleta, foi surpreendido pelo caminhão. Populares que presenciaram o acidente relataram que o motorista não conseguiu parar o veículo e acabou atropelando a vítima.

Foto: Reprodução

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado. Os socorristas, no entanto, constataram o falecimento da vítima. A perícia realizou os trabalhos técnicos para identificar as causas do acidente.

Segundo a Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (Strans), que fez a identificação da vítima, Erikcson Ranierre era estudante de Educação Física de uma faculdade particular de Teresina.

Foto: Reprodução

Otávio Neto