Homem morre após levar dez tiros em Timon

Um homem identificado como Jonatas Micael Gonçalves Brito, 23 anos, morreu após levar dez tiros na tarde desta sexta-feira (09), no bairro Parque Piauí II, Timon-MA. De acordo com a Polícia Militar do Maranhão, o suspeito do crime ainda não foi identificado. A vítima é supostamente alvo de prestação de contas.





Foto: Jailson Soares

Segundo populares, um homem chegou de motocicleta e disparou várias vezes contra a vítima. A Polícia Militar foi acionada. “Contamos pelos menos dez capsulas de pistola ponto 40 no local. A vítima foi identificada como gesseiro, mas não morava na região. Acreditamos que é um caso de prestação de contas. No momento, ainda não temos informações dos suspeitos”, esclareceu a Sargento Conceição da Polícia Militar.

