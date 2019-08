Homem morre após colisão entre carro e moto na BR 343

Um acidente grave entre uma motocicleta e um carro deixou uma pessoa morta na BR 343 KM 334,9, em Teresina. Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal, a vítima fatal é um homem 43 anos que veio a óbito no local.

A PRF ainda informa que o acidente foi de colisão frontal e que o motorista do veículo, 47 anos, teve lesões leve. “Os policiais verificaram que o condutor da motocicleta invadiu a faixa contrária vindo a colidir com o veículo. Não foi realizado teste de etilômetro (bafômetro) no condutor automóvel por que o mesmo se evadiu do local antes da chegada dos policiais”, conta.



Foto:Reprodução

A possível causa do acidente foi impudência do condutor da motocicleta. Logo após a Polícia Rodoviária Federal chegar ao local, uma equipe do IML foi acionada e seguiu os procedimentos cabíveis.