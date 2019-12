Homem morre após carro colidir com animal na BR 135

A Polícia Rodoviária Federal registrou um grave acidente ocorrido na noite desta terça-feira (24). Um veículo modelo Fiat Argo colidiu com um animal na altura do quilômetro 327 da BR-135, próximo ao município de Santa Luz do Piauí deixando uma pessoa gravemente ferida e outro morto. A vítima ferida era o condutor do carro, de 25 anos que não teve o nome informado pela PRF.



Já a vítima fatal era o passageiro do veículo. Ele tinha 30 anos, também não teve seu nome revelado, e ainda chegou a ser socorrido e encaminhado com vida ao Hospital Regional de Bom Jesus pelo SAMU, mas não resistiu aos ferimentos e acabou morrendo pouco depois de dar entrada.



Foto: PRF/PI

Segundo a PRF, a causa do acidente pode ter sido falta de atenção por parte do motorista do carro à presença do animal na rodovia.

Durante todo este fim de ano, a PRF está intensificando a fiscalização e o policiamento nas rodovias federais que cortam o Piauí com o objetivo de reduzir o número de acidentes e conscientizar os condutores sobre a necessidade e importância de seguirem as leis de trânsito regularmente.

O balanço final da Operação Ano Novo 2019 no Piauí será divulgado amanhã pela corporação.

Maria Clara Estrêla