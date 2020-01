Homem morre ao sofrer descarga elétrica e cair de escada na zona Leste

Um homem identificado apenas como Marcos Alencar faleceu na tarde desta quinta-feira (9) ao cair do 1º andar de um condomínio localizado no bairro Santa Isabel, na zona Leste de Teresina.

Segundo o Portal O Dia apurou, o homem era técnico em refrigeração e realizava a manutenção no ar-condicionado de um dos apartamentos durante uma chuva que caia na região.

Foto: Reprodução

Segundo informações de moradores repassadas a polícia, a vítima sofreu uma descarga elétrica no momento que realizava o trabalho apoiado numa escada, caiu do equipamento e morreu no local.

“As informações que temos ainda são do que apuramos inicialmente. Ele estaria consertando um aparelho de ar-condicionado no período chuvoso e levou um choque. Ele caiu do 1º andar e faleceu”, informou o 5º Batalhão da Polícia Militar.

O Instituto Médico Legal (IML) recolheu o corpo. Uma perícia realizada no local deve esclarecer as causas da morte do técnico.

