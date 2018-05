Homem mata vizinhos a facadas ao roubar mangueira em Parnaíba

Um homem identificado como Antônio Felipe Silva, de 30 anos, foi preso na madrugada desta sexta-feira (17), suspeito de ter assassinado o vizinho, identificado como Luís André da Conceição do Nascimento. O crime aconteceu por volta das 23h desta quinta-feira (16), no bairro João XXIII, na cidade de Parnaíba, litoral do Piauí.



Segundo informações de um portal de notícias local, o acusado teria pulado o muro da vítima para tentar roubar uma mangueira do jardim e foi flagrado pelo dono da casa, momento em que atacou a vítima e desferiu vários golpes de faca.

As informações não foram confirmadas pela Polícia Militar, que apenas afirmou que os dois teriam “chegado as vias de fato”, e que apenas as investigações poderão apontar a motivação do crime. Se comprovada a motivação, o suspeito poderá ser indiciado pelo crime de latrocínio, roubo seguido de morte.

De acordo com o comandante da PM de Parnaíba, o coronel Antônio Pacífico, a vítima não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local. Após diligências, o suspeito foi encontrado nas proximidades do local do crime e encaminhado à Central de Flagrantes.

O titular da Delegacia Regional de Parnaíba, Eduardo Aquino, informou que, devido à greve dos policiais civis, as informações sobre o crime ainda não foram repassadas para a delegacia, que deverá conduzir as investigações e concluir o inquérito nos próximos dias.

Nathalia Amaral