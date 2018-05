O funcionário de uma pastelaria localizada na rua Álvaro Mendes, no Centro de Teresina, foi morto com vários golpes de faca por volta de 12h30 desta segunda-feira (21).

Homem mata funcionário por causa de lanche em pastelaria no Centro. (Foto: Elias Fontenele/O Dia)



Segundo informações do delegado Jarbas Lima, do Departamento de Homicídios e Proteção a Pessoa (DHPP), o crime teria acontecido porque a vítima, identificada como Manoel Sousa Xavier Neto, de 38 anos, teria parado de doar lanches para o suspeito, que morava em uma kitnet instalada no andar superior à pastelaria.

De acordo com o delegado, Manoel Neto era funcionário da pastelaria há 22 anos e costumava doar lanches para o suspeito, identificado como Francisco Leandro Santos, de 27 anos. "Há alguns dias ele parou de dar esses lanches para o suspeito e surgiu essa inimizade entre os dois", relata o delegado.

O funcionário estava descansando no horário do almoço quando foi surpreendido por Francisco Leandro que lhe desferiu várias facadas. O Samu chegou a ser acionado, mas a vítima não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local.

A Polícia Militar foi acionada e prendeu o suspeito em flagrante em posse da arma do crime. Francisco Leandro foi conduzido à Central de Flagrantes e deverá ser indiciado pelo crime de homicídio. Até às 14h30 desta segunda-feira, o corpo ainda não havia sido recolhido pelo IML.





Nathalia Amaral